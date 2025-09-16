米ミネアポリスで記者会見する国境警備責任者ホーマン氏＝12日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米政権の国境警備責任者ホーマン氏は12日、中西部ミネソタ州ミネアポリスで記者会見し、ミネアポリスでの大規模な不法移民取り締まりを終了すると発表した。捜査当局の態勢縮小を今後も続ける。トランプ大統領も同意しているという。ホーマン氏は当初の目的は達成されたとの認識を示した。ミネアポリスでは、取り締まり