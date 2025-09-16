【DA-123 ワルダロアーズ＜ジャグワ＞ アノードタイプ】 2月13日 予約開始 7月下旬 発売予定 価格：27,500円 「DA-123 ワルダロアーズ＜ジャグワ＞ アノードタイプ」 タカラトミーは、「ダイアクロン」シリーズより「DA-123 ワルダロアーズ＜ジャグワ＞ アノードタイプ」を7月下旬に発売する。価格は27,500円。