【DJI Neo 2】 2025年11月13日発売 価格：38,390円より 発売元：DJI JAPAN サイズ：147×171×41mm（長さ×幅×高さ、プロペラガード装着時) 重量：151 g 航続時間：約19分（プロペラガード装着時は約17分） 「DJI Neo 2」はまるで自分が"魔法使い"になったような気分を感じさせるドローンだ。本商品はDJ