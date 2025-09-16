ボートレース平和島のＧIIIオールレディース「平和島レディースカップ」が１２日、開幕した。平川香織（２５＝埼玉）は初日７Ｒ、大外６コースから外を回して道中は４番手追走も３周目に競り合いを制して３着に食い込んだ。１１Ｒは３コースから内２艇をのみ込んでまくり快勝。初日３、１着と好発進を決めた。「レースに行ったらいい。全体的に良さそう」と舟足には手応えあり。昨年１月にデビュー初優勝。この時以来１年ぶり