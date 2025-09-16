【AZ-14 ライガーゼロイクス】 9月下旬 発売予定 価格：16,500円 【AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット】 9月下旬 発売予定 価格：6,600円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-14 ライガーゼロイクス」を2月13日に予約受付を開始