Ｍ！ＬＫが１１日、東京・国立代々木競技場でアリーナツアーのファイナル公演を行った。会場にはメンバーカラーで楽しむ大物女優の姿もあり、ＳＮＳ上が「メンカラで参戦最高です」などと沸いている。メンバーの佐野勇斗はテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）に出演しており、同作で共演するする大地真央が「昨日『おコメの女』メンバーの長濱ねるちゃんと〈Ｍ！ＬＫ〉のコンサー