【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比204.22ドル高の5万0325.62ドルを付けた。前日に発表された1月の米雇用統計で、非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を上回り、失業率も改善した。雇用を巡る懸念が後退し、買い注文が先行した。