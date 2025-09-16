再審制度の見直しについて、法制審議会（法相の諮問機関）は１２日の総会で改正要綱を決定し、平口法相に答申した。証拠開示の義務規定などを新設する一方、再審開始決定に対する検察官の不服申し立ては禁止しない。法務省は、答申を踏まえた刑事訴訟法改正案を今年の国会に提出する方針。総会は非公開で行われ、法務省によると、改正要綱に１２人の委員が賛成し、４人が反対、１人が意思を表明しなかった。答申を受けた平口法