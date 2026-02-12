タレントの森脇梨々夏が１２日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの仕事の様子とともに、ビジネスクラス搭乗ショットを公開し、反響を集めた。森脇は「今度のハワイでのお仕事＠ｂｕｎｃｕｒｅｙ＿ｏｆｆｉｃｉａｌのウェアの撮影でした！めちゃくちゃたのしかった〜！」と報告。撮影中にはゴルフもさせてもらったといい、「感動でいっぱいでした」と充実ぶりをつづった。さらに「初のビジネスクラスの飛行機はもう