中道改革連合の代表選挙に、いずれも立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏が立候補しました。12日に告示された中道の代表選は、衆議院選挙での惨敗を受け、野田・斉藤両共同代表が辞任したことに伴い実施されるものです。中道・階猛氏：今まさに私たちの党は逆境のさなかにあります。いかなる風雪にも立ち向かい前に進んでいく覚悟で、この選挙に臨んでおります。中道・小川淳也氏：野党第一党として将来あるべき社会像を示す。代表