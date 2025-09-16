埼玉県川口市で、水道管から大量の水が10メートルほどの高さまで噴き出し、周辺が水浸しになりました。記者「地面から水が噴き出ています。噴き出た水は、住宅の2階ほどの高さまで上がっています」12日午前11時ごろ、埼玉県川口市内の路上で、「道路から水が噴き出ている」と110番通報がありました。埼玉県などによると、水道管の空気弁が動作不良を起こし、交換作業をしていたところ、マンホールから水が噴き出したということです