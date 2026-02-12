きょうのＮＹ為替市場、ドル円は東京時間に１５２円台前半まで下落していたものの、海外時間にかけて買戻しが優勢となり、１５３円台後半まで一時上昇した。ただ、上値が重くなっている印象でＮＹ時間に入って１５３円ちょうど付近に戻す展開。 今週の円の底堅さはショートカバーが中心で、短期的にはさらなる上昇余地を示唆しているとの指摘も聞かれる。ファンド勢の円の売り越しは度合いが縮小しつつあるとい