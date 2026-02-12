夫に働くことを禁止され、退屈ながらも平穏な日々を送っていました。しかし子どもの習い事のイケメンコーチに、突然連絡先を聞かれて…ママ友たちも憧れる彼からのアプローチに、私の心は揺れ動きます。しかしこの胸の高鳴りは、家庭を壊す悪夢の始まりなのでしょうか…。＞＞ 【まんが】習い事コーチと5人の妻(ウーマンエキサイト編集部)