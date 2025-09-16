【「僕の心のヤバイやつ」】 既刊13巻 【劇場版「僕の心のヤバイやつ」】 2月13日 全国公開 「僕の心のヤバイやつ」13巻 【拡大画像へ】 2023年から2024年にかけて放送され、大きな話題を呼んだTVアニメ「僕の心のヤバイやつ」。本作の内容を再編集し、新規映像を追加した劇場アニメが、2月13日よりいよいよ全国公開される。 本作の原作となっているのは、桜