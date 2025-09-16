13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万7430円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては209.84円安。出来高は5239枚となっている。 TOPIX先物期近は3872ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.16ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物