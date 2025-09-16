中国・湖南省永州市道県で樹齢1200年のクスノキが燃える火災があった。中国メディアの瀟湘晨報が12日に報じた。報道によると、火事があったのは9日午後3時ごろ。通報を受けた地元の消防などが消火活動を行い、7時間後にようやく鎮火した。現地当局によると、火事の原因は子ども2人が火のついた爆竹を木のうろに投げ入れたことだったという。クスノキの樹齢はおよそ1200年、高さ約20メートル、幹の直径は約3．2メートルで、同省の保