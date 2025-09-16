去年7月に大手スーパーマーケットの「西友」を買収した、ディスカウントストア大手の「トライアルホールディングス」が、2029年6月期までの中期経営計画を発表しました。去年11月、東京都内に初出店した小型スーパーの「トライアルGO」は、首都圏を中心に3年間で100店舗増やす計画です。また「西友」の既存店でも、生鮮食品売り場を強化するための改装を90店舗で行い、そのうち30店舗を24時間営業の大型店「トライアル西友」に業態