1975（昭和50）年2月13日、三木首相（右）が首相官邸に石原慎太郎衆院議員を招き、都知事選出馬を要請した。自民党の中曽根幹事長との会談で事実上受諾していた石原氏は3月、「新しい東京をつくる」と出馬を表明したが、4月の選挙では現職の美濃部氏に敗れた。99年に再挑戦し初当選、2012年に辞職した。