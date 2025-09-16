ナルゲス・モハンマディさん（AP＝共同）【ロンドン共同】ノルウェーのノーベル賞委員会は11日、ノーベル平和賞を2023年に受賞したイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディさんが昨年12月、治安当局に拘束されたことに抗議する声明を出した。拘束時に激しい暴力を振るい、適切な治療を受けさせない当局の対応を「残酷で非人道的だ」と批判。即時解放を求めた。ノーベル賞委によると、モハンマディさんは人権派弁護士の追悼式