ボーイフレンドからプロポーズを受けるアルペンスキー女子のジョンソン＝12日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）アルペンスキー女子スーパー大回転で滑降覇者のジョンソン（米国）は12日、途中棄権に終わったものの、その後ドラマチックな出来事が待っていた。会場で観客や関係者が見守る前でボーイフレンドがひざまずき、プロポーズ。「イエス」と答え、2人はキスした。初の金メダルを手にした4日後に婚約指輪を受け取った