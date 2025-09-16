【「KILLER INN」（キラーイン）早期アクセス】 2月13日 配信 価格：1,200円 CEROレーティング：D（17才以上対象） スクウェア・エニックスは、PC用マーダーミステリーアクション「KILLER INN（キラーイン）」早期アクセス版の配信をSteamにて2月13日に開始する。ダウンロード販売のみで、価格は1,200円。ローンチセ&