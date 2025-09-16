【REANIMAL（リアニマル）】 2月13日 発売 価格： 通常版 5,720円 デラックスエディション 8,470円（Xbox Series X|S版のみ8,500円） THQ Nordic Japanは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ホラーアドベンチャー「REANIMAL（リアニマル）」を2月13日に発売する。価格は通常版が5,720円、デラックスエデ