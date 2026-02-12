■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）2/09、NYダウ＋20ドル高、50,135ドル2）2/10、NYダウ＋52ドル高、50,188ドル3）2/11、NYダウ▲66ドル安、50,121ドル【前回は】相場展望2月9日号米国株: AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り転換を懸念日本株: 衆院選結果は自民党の歴史的圧勝を好感「高市トレード再燃」●2．米国株：ドル安が急進展⇒「基軸通貨＝ドル」の信認問題に飛び火すると大波乱1）ドル安が急進展