俳優の大島優子が出演する旅行予約サイト『じゃらんnet』の新WebCM「予約するもの」篇と「いい旅」篇が、15日から順次配信される。子どもとの家族旅行、両親との親子旅という2つのシーンを通じて、旅先だからこそ生まれる家族のいとしい一瞬を等身大で表現した。【動画】大島優子、子どもと全力で旅へ「親が楽しむ顔を見せるのも大事」子育て世代に響く旅CM新CMでは、家族旅行ならではの時間の流れや感情の変化を丁寧に表現。