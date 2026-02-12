「PayPay」がアメリカ進出に向けVISAと提携です。QRコード決済のPayPayは12日、クレジットカード大手VISAと世界展開に向けて提携したと発表しました。その第1弾として、アメリカ進出に向けPayPayが主導する新会社を設立し、カリフォルニア州など一部地域からサービスの開始を目指すとしています。また、日本国内でもPayPayの加盟店でQRコードかスマートフォンのタッチ決済を選べる「デュアルモード」とよばれる機能を提供予定だと