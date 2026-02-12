◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子モーグル決勝(大会7日目/現地12日)今大会で銅メダルを獲得した堀島行真選手が試合直後のインタビューで家族についての思いを明かしました。試合を終えると家族の元へ行き笑顔を見せた堀島選手。元モーグル選手で北京五輪日本代表であった妻・輝紗良さん(旧姓:住吉)からどんな言葉をかけられたかと聞かれると「メダリストになってよかったということと、彼女を