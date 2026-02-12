2月12日、佐賀競馬場で行われた10R・佐賀記念（Jpn3・4歳上・ダ2000m）は、西村淳也騎乗の2番人気、カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）が快勝した。6馬身差の2着にメイショウフンジン（牡8・栗東・西園正都）、3着にユメノホノオ（牡6・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは2:07.4（稍重）。1番人気で川田将雅騎乗、カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）は、4着敗退。【動画】カゼノランナーが6馬身差圧勝…佐賀記念交