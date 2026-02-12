元TOKIOの国分太一さんが日本テレビの社長に直接、お詫びしたと明らかにしました国分太一さんをめぐっては、「過去にコンプライアンス上の問題行為があった」として、日本テレビが去年6月、バラエティー番組の降板を発表。国分さんは、無期限の活動休止を表明しました。その後、番組降板をめぐる当時の日本テレビの対応に誤りがあったとして、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てましたが、日弁連はこれを認めませんでした。こう