群馬県伊勢崎市選挙管理委員会は１２日、衆院選で有権者１０００人に投票所入場券を発送していなかったと発表した。投票率に大きな影響はなかったとするが、市選管は「入場券が届かず、投票に行かなかった人がいる可能性もある」として陳謝した。発表によると、発送漏れは五目牛町の全域と、下触町と堀下町の一部地区であった。従来、入場券の印刷は業者に委託するが、今回は短期決戦となった影響で配達が大幅に遅れてしまうた