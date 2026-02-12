12日夜、東京・小平市の路上で、歩行中の男性が包丁のようなものを持った人物に切りつけられる事件がありました。切りつけた人物は現場から逃走しています。捜査関係者によりますと12日午後7時ごろ、小平市の路上で「人が刃物で刺された。左腕をいきなり刺された」と110番通報がありました。50代の男性が買い物に行く途中、前を歩く人物を追い抜こうとしたところ、その人物が突然、何かを叫びながら後ろをついてきて包丁のようなも