ピボット分析東京時間（23:01現在） ドル円 現値153.24高値153.76安値152.27 155.40ハイブレイク 154.58抵抗2 153.91抵抗1 153.09ピボット 152.42支持1 151.60支持2 150.93ローブレイク ユーロ円 現値182.13高値182.54安値180.85 184.52ハイブレイク 183.53抵抗2 182.83抵抗1 181.84ピボット 181.14支持1 180.15支持2 179.45ローブレイク