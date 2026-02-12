千葉百音と初練習…女子ＳＰは１７日女子の個人戦に出場する中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と千葉百音（もね）（木下グループ）が１２日、試合会場で初練習を行った。ともに五輪初出場。中井はショートプログラム（ＳＰ）の曲をかけて調整し、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を含む全てのジャンプで着氷した。中井は、団体で２大会連続の銀メダルを獲得する様子を、日本で正座してテレビ観戦していたという。「自分の