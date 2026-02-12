■ミラノ・コルティナオリンピック™スケルトン男子（日本時間12日、コルティナ・スライディングセンター）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？日本時間12日、スケルトン男子の1回目と2回目が行われ、日本代表の郄橋弘篤（41、エフアシスト）は、合計1分56秒52の23位につけた。郄橋は日本時間14日に3回目と4回目に臨む。スケルトン