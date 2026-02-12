１２日午後６時５０分頃、東京都小平市上水南町の路上で、「人が刺された」と通行人から１１０番があった。警視庁小平署によると、５０歳代の男性が刃物のようなもので左上腕部を切られ、病院に搬送されたが、軽傷という。切りつけた人物は現場から逃走し、同署が傷害容疑で行方を追っている。同署幹部によると、男性が前を歩いていた人物を追い抜いたところ、突然叫ばれ、後ろから襲われたという。現場はＪＲ国分寺駅から北