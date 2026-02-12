ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は日本時間2026年2月12日、バイコヌール宇宙基地から「プロトンM（Proton-M）」ロケットを打ち上げました。ロケットには気象衛星「Elektro-L 5号機」が搭載されており、打ち上げから約6時間半後に静止軌道へ投入される予定です。プロトンの打ち上げは2023年3月以来、約3年ぶりとなります。【関連リンク】直近のロケット打ち上げ情報リスト打ち上げに関する情報は以下の通りです。打