カシオ計算機は2月6日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、新しい季節の訪れをホワイトとピンクの爽やかなカラーリングで表現した「Spring Package」2026年モデルとして、「BGD-5650SP」（20,900円）と「BGA-2800SP」（24,200円）の2機種を発売した。いずれも新生活を迎えるフレッシャーズや大切な人へのギフトに適した仕様だ。Spring Package 2026年モデル○オリジナルポーチ付属のスペシャルパッケージ「BGD-5650