まだ寒い日が続くものの、そろそろ春を意識したコーデも気になり始める頃。今買い足すなら、すぐに着られて春先まで長く使えるアイテムを選びたいところです。そんなときに注目したいのが、「白系のパンツ」。今回は、春コーデへの切り替えにも使いやすそうな【GU（ジーユー）】のパンツをご紹介します。 やさしげカラーが魅力のワイドパンツ 【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）