◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー距離・女子１０キロフリー（１２日、イタリア・テゼーロ）【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】距離の１０キロフリーが行われ、女子で２大会連続出場の土屋正恵（弘果ク）は、２５分０秒４で２６位だった。タイムレースで自分との戦いだった。前半から積極的にレースを進め、塩がまかれて硬くなった雪面にも対応し、最後まで粘りの滑りを披露した。「しっかりと内