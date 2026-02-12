【新華社フフホト2月12日】中国北方地域で春節（旧正月、今年は2月17日）の準備を始める日とされる「小年」（旧暦12月23日）に当たる10日、内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗で伝統民俗の魅力を伝えるイベントが開催された。多くの市民が無形文化遺産の技芸を鑑賞し、伝統的な民俗文化を体験し、年越し用品を購入し、順調な天候と五穀豊穣（ほうじょう）、幸福と安寧を共に願った。（記者/李雲平）