男性が死亡しているのが見つかった山口県宇部市の民家＝12日午後10時52分山口県宇部市中山の民家で住人の無職古谷歳雄さん（74）が死亡しているのが12日までに見つかった。県警が司法解剖した結果、死因は頭部などへの外傷によるものと判明し、殺人事件を視野に捜査を始めた。県警によると、古谷さんは1人暮らしとみられる。同市職員が9日、家を訪問したところ、古谷さんが倒れているのを発見し110番した。警察官が駆け付ける