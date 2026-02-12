女子10キロフリーゴールする土屋正恵＝テーゼロ（共同）12日のスキー距離女子10キロフリーで、2大会連続出場の土屋正恵（弘果）は25分0秒4で26位だった。カールソン（スウェーデン）が22分49秒2で距離複合に続いて今大会2個目の金メダルを手にした。（共同）