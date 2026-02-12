建て替え後の秩父宮ラグビー場の外観イメージ（秩父宮ラグビー場株式会社提供）東京・明治神宮外苑の再開発を担う三井不動産などの事業主体は12日、建て替える秩父宮ラグビー場の副名称を発表した。三井住友フィナンシャルグループと命名権を含むトップパートナー契約を結び「SMBCOliveSQUARE（オリーブスクエア）」に決まった。秩父宮ラグビー場の名称は残し、2030年に開業する予定。命名権の契約は10年で総額100億円規模