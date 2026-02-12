警察庁は１２日、衆院選を巡る警備の結果をまとめ、投開票日（８日）前日までの１６日間に、要人や候補者を襲撃するといったＳＮＳ上の危険な投稿が計３３６件確認されたと発表した。候補者らが実際に危害を加えられる事案はなかったが、Ｘ（旧ツイッター）に「首相官邸での抗議の焼身自殺を検討」と書き込んだ４０歳代女性や、岸田元首相を「明日殺す」などと記載した２０歳代男性らを特定し、各地の警察が警告した。同庁は