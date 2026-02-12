攻撃的に滑ればもっとスピードに乗れるミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー１１日の女子モーグル決勝２回目で、冨高日向子（２５）（多摩大ク）が４位。３位と同点ながらターン点の差でメダルを逃した。◇冨高選手は第１エアの処理も着地からターンに入るタイミングも完璧だった。滑りも良く、エアが苦手という感じもしない。これはメダルかな、と思っていた。それが同点で、ターン得点での決着。大きい大