ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１０ｔｈ西京波者記念マンスリーＢＲ杯」は１２日、予選３日目が行われた。山田真聖（２７＝山口）は、序盤２日間を無傷の３連勝で迎えた３日目は６、５号艇の外枠２走。前半３Ｒは大外から１Ｍ展開なく４番手争いだったが、２Ｍをさばくと道中は山田理央の猛追をしのいで３着。後半７Ｒは５コースから握って５着に終わったが、序盤の貯金もあり４位で予選突破を果たした。「足は悪くない。