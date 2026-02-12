IOC（国際オリンピック委員会）がロシア侵攻の犠牲者を追悼するヘルメットの着用を巡ってウクライナの男子スケルトン代表を失格処分にした問題をめぐり、ウクライナ政府は反発しています。ゼレンスキー大統領は、自身のXで「彼が示した行動を誇りに思う」「勇気を持つことはどんなメダルよりも価値がある」と選手の一連の行動を称賛しました。一方で、IOCの決断については「オリンピック（ムーブメント）は戦争を止めるために貢献