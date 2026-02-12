俳優の木村拓哉（53）が12日放送のフジテレビ系「この世界は1ダフル」（後8・00）にゲスト出演。過去に断ったというオファーについて明かした。事務所の後輩で、番組MCを務める「Snow Man」渡辺翔太と対談形式でトークを展開。そのなかで出演作を選ぶ基準について話題が及んだ。これまで数々の作品で主演を務めてきた木村だが「（主演に限らず）お話を頂くことはありますし、そこ（主演）基準では全く考えない。どんな方とご