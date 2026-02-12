ウクライナの選手がロシア侵攻によって命を落としたアスリートなどの写真をあしらったヘルメットを使う意向を示し失格になったことについて、12日にIOC（国際オリンピック委員会）のコベントリー会長は涙ながらに決断の背景を説明しました。IOCは12日、スケルトン男子のウクライナ代表、ウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手の失格を発表しました。コベントリー会長：きょう彼の競技を本当に見たかったです。とても感情的な朝になりま