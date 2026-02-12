カシオ計算機は2月6日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、柔らかなパステルカラーを採用した「BA-110PD」シリーズ3モデルを発売した。偏光塗装やハートモチーフを取り入れたデザインが特徴で、日常からアクティブシーンまで幅広く使えるモデルとなっている。価格は16,500円から。BA-110PD○偏光塗装でドリーミー＆キュートに仕上げた「BA-110PD」は、複雑なパーツ構成の文字板デザインで知られる「BA-110」をベー