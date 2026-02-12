【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日から横ばいの1ドル＝153円23〜33銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1878〜88ドル、182円11〜21銭。前日に円高ドル安が進んだことを受けた利益確定の円売りと、米長期金利の低下を手がかりとしたドル売りが交錯。方向感に乏しい展開となった。